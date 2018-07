Looks para brillar como invitada en Nochevieja

Espero que vuestras fiestas, hayan estado llenas de amor, familia, magia e ilusión. Mesas rodeadas de las personas que más quieres, que te hacen valoran lo bonito y significativo de estos días.

Ojala no tuviéramos la “excusa” de la Navidad para reunirnos más habitualmente, pero el día a día nos absorbe.

Pasada la Nochebuena y Navidad, empezamos a poner la mente, en fin de año, y encontrar el look perfecto para despedir el año.

Qué mejor manera que entrar en el 2018 brillando, mucho brilli brilli para dejar atrás un año que en ocasiones seguro que ha sido difícil, pero lo vamos a despedir con mucha energía positiva e ilusión.

Looks de invitada perfectos para asistir a la última boda del año que has sido invitada, looks para entrar en el 2018 en el cotillón de tu ciudad, pueblo, o por qué no vestir de etiqueta en tu propio salón mientras te comes las doce uvas.

Cualquier oportunidad es perfecta para lucir nuestras mejores galas, no encuentro mejor ocasión para ponerte tu toque brillante que esta mágica noche.

Desde vestidos cortos, largos, pantanos, tops, o ya sea como complementos, chaqueta, el bolso.

Pasando por el negro, nuestro mejor aliado, elegante y sofisticado. El dorado, plateado, azules, verdes…. Con cualquiera de estas opciones, con multitud de combinaciones, podrás despedir este 2017, de la mejor manera, con mucho Brilli brilli y mucha energía positiva que es la mejor manera de entrar con buen rollo en un nuevo año.

Así que este año, es mi apuesta, esta Nochevieja, vamos a brillar parar entrar en el 2018. Un año que seguro no traerá muchos momentos llenos de amor.

Brindo con vosotros por un 2018 lleno de bodas, amor del bueno que celebrar y que todos vuestros sueños y deseos se cumplan este nuevo año.

Feliz año nuevo!!!