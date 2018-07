Sí, a las invitadas con turbante

aporta un aire fresco y renovado

Como ya hemos visto en anteriores ocasiones, un look de invitada perfecto, no sólo lo compone el vestuario escogido. Los complementos son nuestro gran aliado para lograr brillar con nuestro outfit elegido. Desde los zapatos, pasando por una bonita pamela, sombrero o turbantes, con poco puedes lograr un resultado espectacular, dándole un giro de 360º a tu look. Diferentes accesorios que transforman el outfit más sencillo en el más elegante.