Invitadas premamás perfectas

9 meses en la que el cuerpo de la mujer cambia al 100 %, y es necesario adecuar el armario para el día a día.

Pero si además de todos esos cambios, le sumamos que seamos invitadas a un evento, ya sea boda, bautizo o comunión, entonces sí que es hora de mirar alternativas diferentes.

A simple vista, estar embarazada y estar invitada a bodas, parece algo fácil, pero según el avanzado estado de gestación, todo se complica para encontrar un look favorecedor, elegante y lo más importante cómodo. Sin duda, todo un desafío, encontrar el vestuario perfecto.

La suerte que tenemos, que en la actualidad, existen multitud de opciones de tiendas especializadas y marcas online, para ayudarnos a ser la Invitada embarazada perfecta. Porque lo importante que es que el estilo no se pierde estando embarazada.

Si estás embarazada y durante estos meses tienes que buscar vestido para una próxima boda, no te pierdas el post de hoy, donde voy a darte algunas ideas y pautas para tu búsqueda sea exitosa y algo más fácil. Algunos ejemplos para ser una invitada perfecta, luciendo con orgullo tu barriguita.

Partiendo de diferentes looks, podrás ver alternativas de vestidos que se adaptan a tu estado, dependiendo de en qué trimestre te encuentres, si tienes más o menos barriga, pero sobre todo el resultado buscado es que te sientas favorecida, cómoda y guapa.

El vestido perfecto pero no el único, son los vestidos corte imperio, además según el estilo podrás disimular barriga sin preocuparte del trimestre en que te encuentras, ya que se irá adaptando a cada etapa. Vestidos largos, ayudaran a favorecer tu figura.

Evita estampados, ya que visualmente hace que tengas más volumen, opta por colores alegres, dependiendo de la época del año en que sea el evento.

Si te apetece lucir tripita con orgullo, elige un vestido ajustado

Estar embarazada, no está reñido con las tendencias actuales, así que si la boda es por la noche, apuesta por el brillo, glitter, como vimos en post anteriores para invitadas.

Mi opinión siempre se adapta a cualquier estilo y situación, juega con el MENOS ES MÁS. Vestidos sencillos, y juega con los accesorios, para aportar el toque final.

Otro punto a tener en cuenta son los zapatos, lo ideal sería optar por tacones no muy altos, un tacón midi, pero con punta no muy redondeada, ya que no hacen más delgadas las piernas.

Además podrás guardar en tu bolso unas bailarinas, para descansar los pies cuando no puedas más.

Espero que con estos tips, puedas encontrar tu look ideal para tu etapa de embarazo, pero lo más importante que te encuentres elegante, guapa, y cómoda con el resultado.

