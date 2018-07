Christmas Wedding: Tu boda de cuento de Navidad

A menos de una semana del día de Navidad, porque no planear hacer una boda en tan bonito día.

Estamos de lleno en la semana de Navidad | Arina B Photography

No tiene que ser el mismo día 25 de diciembre, ya que desde que llegan finales de noviembre, o coincidiendo con el Puente de la Inmaculada, ya estamos en campaña Navidad, y todo el ambiente que se respira en nuestro alrededor ya es navideño.

Así que si estás planeando casarte durante los meses de invierno, ¿por qué no organizar una boda durante estas fechas, con una temática navideña?

¿Por qué no organizar una boda durante estas fechas? | Abby Jiu Photography

Hay tantísimas ideas para las bodas navideñas, que puedes transformar tu día en un día de cuento de Navidad.

El espíritu navideño nos invade en estas fechas tan señaladas, el amor y la familia. Conseguirás un día lleno de emoción, romanticismo y emociones a flor de piel.

Bodas llenas de magia e ilusión | Junebugwedding

Bodas llenas de magia e ilusión, a muchos tal vez les suena un tanto extraño, pero en muchas familias, en las que muchos trabajan lejos o fuera de su 'casa', Navidad es sinónimo de vuelta a casa, y de poder tener en su día, a sus familiares más cercanos.

Integra en tu día, los elementos más importantes navideños | Simply Beautiful Events

Unas bonitas fechas que seguro que todos los asistentes recordarán pasados los años.

Integrar en tu día, los elementos más importantes navideños, como el muérdago, un precioso y enorme árbol de Navidad, coronas de acebo, harán que los invitados se trasladen a un cuento de Navidad.

Un precioso y enorme árbol de Navidad | Viera Photographics

Así que si has decidido celebrar tu boda durante estos días, prepara lápiz y papel, para tomar nota de las ideas para tener una boda perfecta en Navidad:

Ideas para tener una boda perfecta en Navidad | Lissa Ryan Photogra

*Cromática de la boda: Una de las particularidades de Navidad, son sus colores protagonistas. Rojos, Blancos, verdes, Dorados y Plateados. Colores indiscutibles de la Navidad, que jugando y combinándolos entre ellos, conseguirás resultados inolvidables.

Las mesas también son navideñas | Anna delores photography

* Decoración: Un bonito árbol presidiendo el salón donde se celebrará el banquete, junto una gran chimenea, que trasmitirá a la estancia una atmósfera de paz y calidez tan propias de estos días. Caminos de mesa con ramas de canela, hojas de abeto, ramas de acebo.

Renos, estrellas, y eso sí, quien te ayudará para dar el toque final serán el juego de luces, desde guirnaldas de lucecitas, hasta las velas.

Juega con los colores navideños | Tony asgari

En cuanto al menú elegido, pues optar por plato típicos navideño, y como Candy bar o barra de dulces, jugar con los colores y la decoración navideña.

Pequeños detalles que sin recargar nos aportan el ambiente necesario | Elle

Pequeños detalles que sin recargar nos aportan el ambiente necesario. No hace falta ir vestidos con gorros de Papá Noel, recuerda "menos es más".

*Flores: Acebo, poinsettias, muérdago, ramas de pino, aveto, musgo. Serán tus aliados para la decoración floral general de la boda, y para los centros navideños de las mesas.

Todos tus sueños podrán ocurrir ese mágico día | Jasmine Lee Photography

*Look nupciales navideños. Los novios también pueden aportar a su look un toque navideño. Jugando con el color rojo, en corbata, una ramita de acebo, en los zapatos de la novia, bien abrigaditas para no pasar frío, con una chaqueta en rojo.

Con un poco de imaginación, todos tu sueño podrán ocurrir ese mágico día.

Las mantas también son muy navideñas | Wedding Chicks

¿Te han gustado estas imágenes de inspiración para Bodas en Navidad? Pues parejas casaderas de la próxima temporada, no dejes escapar el espíritu navideño de estos días y empieza a tomar buena nota de todo.

¡!Feliz Navidad¡!