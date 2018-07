Capas para tu look de Novia

Así que si has decidido celebrar tu boda, en los meses más fresquitos del año, que están por llegar, no te pierdas uno de los complementos estrellas… una Capa. NOVIAS CON CAPA. Cuando veas las imágenes de inspiración que hoy te tengo preparadas, seguro que en tu look de novia no podrá faltar este complemente tan especial.

Una prenda perfecta para las novias de otoño e invierno, para cubrir los hombros con capas.

Multitud de opciones, para novias de cualquier gusto. Diferentes estilos, tejidos, para todas las novias desde las más valientes y atrevidas, y desde el terciopelo a bordados.

Desde capas, más elaboradas para novias más modernas a capas más sencillas, para novias más tradicionales.

Una tendencia que desde hace unos años empezamos a ver en pasarelas y desde entonces en las bodas reales va ganando más adeptos.

La capa, es una nueva manera de substituir, el famoso y tradicional velo, así que si te has decidido por la capa, olvídate del velo.

Las capas de invierno, son ideales, como abrigo, a parte que visualmente son muy elegantes además de trasladar a la novia a una boda de cuento.

Llamativas, atraen la atención, por su textura, tonos y colores. Mis favoritas son las capas de invierno de terciopelo.

Versátiles, frescas, diferentes, y originales, aportan un toque juvenil y actual al look de novia, pero sin dejar de ser novias sofisticadas y elegantes.

Para las menos atrevidas y según tu vestido, las capas trabajadas en tul, y encaje.

¿De ensueño verdad? No pierdas tu oportunidad, de ser completar tu look de novia con una elegante capa.