Bodas con frío... Mantas para invitados

A pesar de que las bodas, fuera de los meses estivales, como ya hemos visto en post anteriores, tienen un encanto especial. Otoño e invierno, son meses donde el frío hace acto de presencia y seguro que a muchos de vuestros invitados no lo olvidan.

Para aquellas parejas, que han decidido casarse en una época fresquita del año, va dirigido este post, para que con mucho encanto hagáis sentir un poquito más calentito a vuestros invitados. Y qué mejor manera que combatir el frío de ese día con unas bonitas, gustosas y calentitas MANTAS.

Aixx tengo que recoger que soy muy fan de las mantas, y que en casa tengo colocadas varias por sofá, cama, sillón. La sensación tan agradable de sentarse bajo la manta, en estos meses, es de lo mejor. Así que vamos a trasportarla al día de vuestra boda, buscando soluciones para vuestros invitados en los momentos que se realicen al exterior.

Ideales para el momento de la ceremonia y aperitivo, si decidís que se realice al exterior, a pesar de las temperaturas de la época.

Para el momento baile, ya que son las horas que más comienza a refrescar y la gente se empieza a sentar. Las mantas, te aportaran multitud de posibilidades, para jugar con la decoración de tu boda, aportando un toque único y personal. Ideales para bodas rústicas y campestres.

Además de infinidad de modelos, desde lisas, tupidas, de lana, a cuadros, estampadas, etc... dependiendo de la temática y decoración de tu boda, podrás optar por una opción u otra.

Puede ser la opción como regalo a las invitadas, y en presentación es donde llega vuestra imaginación.

Desde crear un corner o rincón especial para las mantas y que cada uno lo coja cuando tenga frío.

Con cajas de madera, cestos de mimbres, barreño, estanterías, o directamente en las sillas de la ceremonia o banquete, de los invitados.

En definitiva, las mantas son una gran solución si has decidido celebrar tu boda en otoño o invierno, además tus invitados te los agradecerán y podrán disfrutar del día sin preocuparse del frío.