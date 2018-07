Batas y kimonos para novias actuales

Pero para que la novia llegue a lucir espectacular para el gran momento, hay muchos momentos previos, el antes, que también hay que tenerlos muy presentes.

Lucir espectacular para el gran momento | Rock my wedding

Hoy en día, los momentos de previos, han cobrado bastante importancia, por los sentimientos previos que transmite, la intimidad, emoción, nervios, serenidad y soledad de la novia. Los momentos de preparativos junto a familiares o amigas, que quieren ser inmortalizados para poder rememorar estos instantes.

Hoy por hoy, podemos encontrar multitud de combinaciones | Etsy

Un prenda delicada, de la que hoy por hoy, podemos encontrar multitud de combinaciones, desde estampados actuales, a diseños más clásicos y tradicionales, ideal para deslumbrar desde los momentos previos.

Para deslumbrar desde los momentos previos | Mae’s Sunday

Sin duda mis favoritos son los kimonos estampados, cuidadas combinaciones, que quedan ideal en las fotos, aportando color, y fuerza a la momento, además de elegantes, a par de dar un toque sexy.

Para lucir ideal a la par de natural | Dias de vino y rosas

Si has decidido, inmortalizar los momentos previos a la boda, la preparación del vestido, mientras te peinan, te maquillan, te ayudan a vestirte, tendrás que intentar buscar un look, para lucir ideal a la par de natural, dejando a un lado, nuestro pijama o camisón diario no?

Podemos encontrar multitud de opciones | Phan Tien Photography

Podemos encontrar multitud de opciones, no teniendo por qué gastar tampoco una fortuna en la prenda. Desde personalizadas hasta más comunes, en tiendas conocidas.

Un detalle que da mucho juego | Detallerie

Un detalle, que da mucho juego, y si la idea es compartir el momento de preparación junto tus damas de honor, ¿Qué os parece la opción de todas luciendo estas espectaculares batas? Un momento lleno de magia y complicidad que seguro que todas recordaréis, con mucho sentimiento.

Compartir el momento de preparación junto tus damas de honor | Rock My wedding