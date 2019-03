Nicki Minaj, una LadyGaga rapera

Nicki Minaj es la nueva reina del look ‘Xtreme’. Su salto al estrellato ha sido a punta de pistola para el resto de cantantes del panorama musical,y si no que se lo digan a Lady Gaga, su enemiga pública número uno. Minaj se ha proclamado fiel aliada a Madonna, por eso de que... "si no puedes con el enemigo, únete a él". La cantante desde hace bien poquito se ha convertido en todo un referente de moda sobre las alfombras rojas. ¡Eso sí! Para los amantes del excentricismo.

Los colores flúor son sus preferidos; las formas con volumen, un 'must have' en su armario; los estampados psicodélicos, estridentes, rarunos y en ‘3D’, todo un referente que han hecho que la intérprete de ‘Super Bass’ sea toda una competencia directa para la mismísima Lady Gaga. De hecho incluso la cantante neoyorquina ha declarado en más de una ocasión que Minaj no le gustaba nada. Según la interprete de 'Bad Romance': “porque es una chica con demasiada personalidad”. ¡Aquí hay pique y del bueno!

Estas declaraciones de la que ya se rumorea que será la próxima 'reina del pop' no han hecho más que impulsar la carrera de la rapera, e incluso Nicki se atrevió a parodiar a la celosa Gaga en uno de sus últimos videoclips: ‘Stupid Hoe’. Si a esto le sumamos la nueva colaboraciónde ésta con Madonna... ¡Minaj va a por todas, Gaga! Y si para ellos tiene que quitarte el protagonismo delante de los objetivos, pues se hace. Sólo hay que verla en los actos públicos, con esos looks exagerados. ¿Quizá pretende que la fiche algún diseñador de alta costura? Pues si es así, lo va a conseguir. Versace ya ha contado con su presencia en fiestas exclusiva, ya que casa a la perfección con la línea de la firma de Donatella: valor y cero vergüenzas es lo que le caracteriza.

¡Ay, ay , ay! Gaga, que nos parece que esta chica te quiere hacer la competencia y de forma muy descarada. Suponemos que esto irá en cuestión de gustos, pero qué creéis... ¿Lleva Nicki un sello personal o es simple, y llananamente, un clon de la gran Lady del pop?