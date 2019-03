El negro y el rojo se convierten en protagonistas indiscutibles de los mejores looks de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Una semana más hacemos nuestro particular recorrido por los mejores looks de nuestras celebrities y en esta ocasión el rojo y el negro se han convertido en protagonistas indiscutibles. Desde el 'street style' de la modelo Ariadne Artiles, al espectacular diseño que lució la reina Letizia durante su primera cena de gala. No te pierdas ni un sólo detalle sobre las famosas mejor vestidas... ¡empezamos!