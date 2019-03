Al natural: 5 famosas que se han fotografiado sin maquillaje

Las hay que suben fotos a sus redes sociales recién levantadas o justo en el momento antes de meterse en la cama, otras que lo hacen, con motivo del verano, en las playas o piscinas de sus distintos destinos de vacaciones como Paula Echevarría, que subió una imagen dentro del agua. Miley Cyrus es otro de los ejemplos, la cantante ya nos tiene acostumbrada a verla con fotos al natural y es que muchas veces están mejor sin él.

Para muestra de ello están los comentarios de sus seguidores o la cantidad de 'me gusta' que llegan a tener. Un ejemplo fue esta imagen de la actriz de 'Velvet' con más de 68.000 likes que generó un gran revuelo con comentarios como: "Así deberían ser las fotos, naturales y no tanto maquillaje y retoque"o "Siempre me has parecido preciosa pero así lo estás muchísimo más".

Quieren mostrarse al natural, sin ningún retoque | Marie Claire para @CelebritiesA3

Instagram es una de las redes sociales más importantes donde todo el mundo, incluido los famosos, suben fotos de su día a día. Aunque la mayoría de las cuentas usan los filtros que les oferta la aplicación para modificar las imágenes, se ha convertido en la red precursora de los mensajes a favor de la naturalidad, donde hemos podido ver fotos de las celebrities más conocidas totalmente desmaquilladas que nos hacen ver que todas tienen pequeños defectos pero deben aceptarse tal y como son.

Hace un tiempo muchas de ellas se unieron al movimiento #Nofilter o #NoMakeUp que se convirtió en toda una tendencia, como Demi Lovato que acompañó a su imagen con el siguiente texto: "Ayer estuve trabajando duro en el estudio y olvidé mi foto sin maquillaje. Aquí está" . Cameron Díaz, Lady Gaga, Sofía Vergara… son muchas las que se han atrevido:

Jennifer López: La cantante subió un vídeo preparándose para la actuación de esa noche donde se le puede ver al natural y donde miles de seguidores quisieron mandarle mensajes como "Que linda, no te molesta que te vean sin maquillaje lo admiro no eres nada superficial"

Shakira: Otra de las cantantes que ha querido mostrarse tal y como es fue Shakira donde se le puede ver con dos moños, sin maquillaje en el coche saludando a sus seguidores.

Gigi Hadid: Subió una foto justo después de su cambio de look, incluso apareciendo en albornoz. La foto recibió miles de 'like' y comentarios llenos de piropos por mostrarse sin filtros ni maquillaje: "Eres linda pero lo estás más guapa al natural"

Miles de like por mostrarse sin filtros | Marie Claire para @CelebritiesA3

Paula Echevarría: La actriz ha subido una gran cantidad de fotos sin retoques ni filtros. Aunque estemos acostumbradas a verla con sus mejores galas o maquillajes perfectos hay que decir que también está perfecta mostrándose tal y como es.

Está perfecta mostrándose tal y como es | Marie Claire para @CelebritiesA3

Miley Cyrus: Ha cambiado de look cientos de veces, la hemos visto de mil maneras diferentes y siempre está perfecta. La que fuera la estrella de Disney suele subir fotos con sus mascotas o recién levantada. ¡Qué viva la naturalidad!