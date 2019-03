Natalia Castellar, la exitosa modelo que sufría bullying en el colegio por tener las cejas muy pobladas

Con tan solo 17 años, su vida no ha sido fácil, pues Natalia Castellar sufrió durante muchos años el acoso de sus compañeros del colegio. El resto de alumnos le hacían bullying todos los días, se burlaban de sus cejas pobladas y negras. Natalia tenía complejo y una mañana casi llegó a afeitárselas, pero su madre se lo impidió.

A día de hoy, además de su innegable belleza y su cuerpazo, uno de los motivos por los que está triunfando en las pasarelas de todo el mundo y tiene tantos seguidores en las redes sociales son sus cejas. Otras modelos como Cara Delevingne ya han triunfado (y siguen haciéndolo) por rasgos tan característicos como este.

La de Puerto Rico se dio cuenta de que sus repugnadas cejas (para sus compañeros) eran su mayor atractivo, por lo que decidió publicar en Tumblr unas imágenes de ella que le había realizado su hermana Bianca. Muy poco tiempo pasó y Castellar empezó a tener miles de followers y likes en sus redes sociales.

Ha trabajado para algunas marcas reconocidas como NARS y Mansur Gavriel, además de firmar un contrato con Next Management, la agencia de modelos que se encuentra entre las más populares, importantes e influenciables del mundo entero. "Hoy no me pienso retocar mis ceja, me han diferenciado de otras modelos. Es un rasgo de mi misma que ojalá hubiera aprendido a amar antes", sentenció Natalia.