Naomi Campbell manda un mensaje a todas las Instagramers

Edward Enninful, director de Vogue Italia y actual director de W Magazine, ha sido homenajeado por el fotógrafo Nick Night y por la marca estadounidense Beats By Dre para celebrar la fusión entre moda y tecnología con un fashion film.

Un documento gráfico en el que Naomi Campbell aparece como representación de las modelos negras por las que tanto ha hecho. Tras el lanzamiento de este fashion film, el magazine Times les ha entrevistado y ha querido saber cuál es su opinión sobre el estado actual del mundo de la moda.

La modelo ha confesado qué piensa sobre el nuevo fenómeno de 'it girls' que aparecen bajo la etiqueta de Instagramers: "Estoy feliz con la forma en la que se desarrolló mi carrera, no la cambiaría ni en un millón de años. Pude observar la técnica y aprender de modelos de verdad cuando era joven. Cómo abrir una chaqueta, cómo caminar. Todas esas cosas. Creo que es bueno perfeccionar tu oficio y hacerlo de verdad, saber que has aprendido desde la base, desde tus propios huesos, y equivocarse y volver a empezar si hace falta. Personalmente, no me gustaría haberlo hecho de ninguna otra manera".

Además añade: "El respeto de la gente de la industria es lo más importante para mí y creo que lo he conseguido. Nadie puede arrebatarme eso. Nada me ha sido regalado ni he conseguido las cosas fácilmente y nunca las conseguiré, y eso está bien. Estoy acostumbrada. Me van los retos. Me gusta pelear. Por eso somos unas supervivientes".