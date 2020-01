Las impactantes imágenes de una extremadamente delgada Naomi Campbell

A sus casi 50 años, Naomi Campbell todavía no se ha desprendido de su etiqueta de supermodelo.

La top model, que ha desfilado sobre las pasarelas más prestigiosas del mundo, sigue conservando su delgada figura, pero en su última aparición pública en una gala benéfica en Los Ángeles, su aspecto ha dejado a muchos preocupados.

Naomi Campell posaba sobre la alfombra roja ante los fotógrafos y su delgadez era extremadamente notable tal y como te mostramos en el vídeo.

Una delgadez que ya ha sido muy comentada en otras ocasiones, y más después de que la ex modelo concediese una entrevista que concedía en el programa gastronómico de Lorraine Pascal donde llegó a reconocer que había días en los que no comía nada: "Me alimento cuando siento que debo hacerlo. Puede pasar más de un día. No muero de hambre".