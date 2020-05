Nagore Robles ha querido sincerarse con sus seguidores sobre el traumático retoque estético al que se sometió. Según la presentadora, la rinoplastia debía de ser sencilla, pero no fue así.

"Me desperté con la cara negra, la nariz rota, llena de moratones. El cirujano había decidido limarme la nariz, romperme el tabique", revela Nagore, y añade: "Lo hizo tan mal que me desvió el tabique. Hay una zona por la que apenas puedo respirar y eso me supone dolor de cabeza y dolor de garganta, además del fallo estético".

Sin duda alguna una terrible experiencia por la que Nagore da el siguiente consejo: "Con esto quiero aconsejaros que os informéis bien de todo lo que puede pasar, porque una vez que entras en un quirófano no sabes cómo vas a salir".

Tras pasar por esto, Nagore afirma que ojalá hubiera tenido más seguridad en sí misma para no pasar por ello: “Todo aquello me traumatizó muchísimo”.