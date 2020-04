El embarazo me juega malas pasadas y las hormonas no ayudan mucho pero tras varios días bastante bajita de ánimo hoy he decidido pensar en positivo y centrarme en las personas con las que voy a compartir mi tiempo cuando todo esto pase.

Aquellas personas que te ayudan cuando las cosas no van bien y que siempre están ahí para darte la mano cuando menos fuerzas tienes.

Pronto volveremos a abrazarnos!!

