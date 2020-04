Yo me siento ya a punto de explotar y por eso en el vídeo de hoy os traigo unos cuantos outfits cómodos que yo utilizo para estar en casa.

Yo soy de las que no aguanto estar todo el día en pijama porque me siento más encerrada y aunque sean cosas de mi cabeza, se me hace el día más largo. Intento combinar la ropa y arreglarme de vez en cuando para verme bien aunque cada vez estoy más redonda y me queda poca ropa en la que entro pero sigo aprovechando cosillas.

