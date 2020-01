La mala costumbre de opinar sobre el cuerpo de los demás

Tenemos que tener más conciencia sobre ello

El video de esta semana iba a ser la segunda parte del vídeo anterior pero he decidido cambiarlo a última hora ya que he tenido varios encontronazos relacionado a lo mismo esta semana. Me molesta soberanamente la mala costumbre que tienen algunas personas de juzgar/opinar sobre el cuerpo de los demás, el relacionar adelgazar con belleza...