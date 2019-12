A mí siempre me ha costado bastante encontrar looks de fiesta en los que me sienta cómoda y ahora que mi embarazo ya empieza a hacerse visible parece que me está costando el doble.

He querido que fueran tiendas físicas porque sé que a veces perdemos la cabeza buscando por Internet, buscando las tallas que mejor se nos ajusten… una locura en estas fechas y más con el miedo de tener que hacer devoluciones y no nos llegue a tiempo la ropa.

Por eso en este vídeo os he querido dejar un par de propuestas de Zara y H&M por si os interesan. Los dos primeros looks son de Zara (zapatos incluidos) y los últimos son de H&M.