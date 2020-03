En la etapa del embarazo en la que yo me encuentro me cuesta bastante encontrar ropa con la que sentirme cómoda, a gusto y seguir sintiéndome yo al vestirme, no sé si a vosotras os ha pasado u os está pasando, por ese motivo os traigo algunas combinaciones de looks casual para este tiempo loco que estamos teniendo.

Aunque es cierto que también estoy utilizando algunos pantalones lo que más cómodo me resultan son los vestidos y faldas elásticas.

Os voy a dejar una descripción de la ropa del vídeo por si os interesa:

Las medias que utilizo ahora mismo son las de premamá de H&M, son muy cómodas, se adaptan perfectamente al crecimiento de la tripa y tienen bastante variedad.

El jersey de Dumbo es de Zara.

La falda naranja elástica es de Fashion Nova, es de hace un par de años pero siempre tienen faldas de ese estilo.

La camiseta blanca Dream Big es de la colección de Dulceida x Primark.

La chaqueta negra con tachuelas es de Que tu talla no te frene Shop.

El mono corto negro es de H&M pero es de hace dos años.

La falda negra larga es de Zara, es lo más cómodo para los días en los que te encuentras hinchada.

El vestido de flores blanco es de Fashion Nova, es del verano pasado pero al igual que la falda, siempre se puede encontrar en su web vestidos del estilo.

El vestido negro de manga abollonada es de Zara, es mi favorito y es de esta temporada.

Las botas, que apenas se aprecian en el vídeo pero por si acaso, son de Bershka.

Espero que os guste!

Un besazo enorme