Fue una semana de lo mas emocionante y sobre todo feliz.

Al fin y al cabo las personas que me veis por aquí ya tenéis en parte un lugar en mi vida así que me parece bonito compartir un poco de este momento con vosotros.

El miércoles pasado me confirmaron el sexo de mi bebé, esa semana llegaron mis amigos de fuera de Bilbao y el sábado hice una pequeña fiesta para compartir la gran noticia con ellos.

Es precioso ver como la gente que te quiere vive con tanta emoción y felicidad un momento tan especial para mí.

Al principio cuando me paraba a pensar que iba a ser madre soltera me entraban muchos miedos e inseguridades pero con el paso de los días me voy haciendo fuerte, tengo una ilusión tremenda por tener a mi bebé en brazos y el gran apoyo que tengo me ha hecho sentirme cada día mas segura.

Me cuesta expresar en palabras todos los sentimientos que me recorren día a día, el camino no es fácil pero juntos seremos cada día mas fuertes.

Gracias por seguir ahí cada semana, espero que este vídeo os guste tanto cómo a mí compartirlo con vosotros.

Un besazo!

