Siempre se dice que los gordos tenemos que vestir de negro o con tonos estrictamente oscuros ya que son colores que “estilizan” y “adelgazan”.

Yo vengo a decirte que te vistas con lo que te haga feliz, con lo que haga definir tu personalidad, con lo que te guste, con aquello con lo que te sientas sexy y en definitiva, con lo que te sientas tu mismo.

Yo, para ser sincera, al ver las imágenes de este vídeo me ha costado reconocerme. Me he dado cuenta de cuánto está cambiando mi cuerpo con el embarazo y vivo en un constante cambio pero aún así sigo vistiendo con lo que me gusta. Nunca he hecho caso a los típicos comentarios de… ponte esto que te disimula ese michelín… no uses esa camiseta que se te ven las estrías,…

Siempre me ha dado exactamente igual y eso no va a cambiar a estas alturas.

No tengas miedo a ser quien eres, ni a expresarlo.

Tienes la absoluta libertad de ser quien te de la gana de ser.

Espero que os guste!

