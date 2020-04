En el vídeo de esta semana os traigo una propuesta, decir tres cosas positivas o que os gusten sobre vosotros mismos.

Me he dado cuenta que nos resulta mucho más fácil decir aquello que no nos gusta que lo que sí así que vamos a intentar darle la vuelta a eso.

Espero que estéis todos bien y sanos en casa y ojalá todo esto acabe pronto.

Un beso enorme!