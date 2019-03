El muy sorprendente y comentado cambio de look de Kira Miró

Kira Miró siempre ha sido del bando de las rubias, pero hace unas semanas que la actriz se oscureció el pelo y se puso extensiones, un cambio radical con el que ha sorprendido a sus seguidores, aunque ahora ha vuelto a aclarárselo, tal y como hemos podido verla en El Hormiguero.

La razón principal de su cambio de look tenía un claro objetivo: "Un poco más morena sí estoy. Se me ha aclarado un poquito con el sol, pero sí. Estoy bastante morena. He cambiado de look porque creía que me iban a dar personajes más profundos y acabo de hacer de prostituta o sea que algo se perdió por el camino", dijo haciendo gala de su gran sentido del humor.

La intérprete acudió al programa para presentar la nueva obra de teatro que protagoniza junto a Daniel Guzmán, que también acudió al plató. Dada la temática de la obra, Kira no se cortó a la hora de hablar de sus secretos de cama: “Siempre hay que probar las fantasías para ver que no son para tanto”. Y añadió: “Estás muerto si piensas que tu pareja siempre va a estar a tu lado, siempre hay que conquistar y sorprender”.