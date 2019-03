La mujer de Dani Alves, Joana Sanz, revela por qué se operó el pecho

Joana Sanz, la mujer del famoso jugador de fútbol Dani Alves, también se ha atrevido a responder algunas de las preguntas que sus seguidores le han lanzado a través de Instagram Stories.

Entre todas ellas, la modelo ha respondido a la pregunta de por qué se operó el pecho.

"Yo me lo operé porque tristemente el estereotipo que tenemos de mujer, es con pecho. Para una adolescente que le gustaba la moda no cumplir dicho estereotipo, era frustrante... A día de hoy, no lo habría hecho, ya que ni para la moda, necesitas tener pechos voluminosos...", recoge parte de la respuesta que Joana compartió con todos sus seguidores.

Y es que como explica la propia Joana "es un poco delicado hablar de temas así, porque de una forma u otra influenciará a ciertas chicas... No quiero influenciar con mi opinión".