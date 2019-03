Los motivos por los que Bella Hadid no pudo contener las lágrimas en el desfile de Victoria's Secret

LLORÓ EN MÁS DE CINCO OCASIONES

Fue una de las modelos que más expectación causó. Además de su debut en la pasarela de Victoria's Secret, Bella Hadid se reencontró con su exnovio, The Weeknd que actuó en directo en el desfile. Ambos tuvieron la atenta mirada de todos, porque desde que decidieron poner fin a su relación no se les había vuelto a ver juntos. Ahora la modelo ha explicado los motivos por los que no pudo parar de llorar durante el desfile.