El mono de Paula Echevarría que ha sido aplaudido hasta por el propio diseñador

Desde hace tiempo Paula Echevarría se ha convertido en todo un referente de moda dentro de nuestro país, la actriz triunfa desde hace años con su blog en el portal de ELLE.

Para el día a día, la noche… Paula Echevarría triunfa con cada estilismo. Como el último mono negro asimétrico con manga abullonada que ha lucido obra del diseñador Michael Costello, un look con el que la intérprete de 'Velvet' se llevó las alabanzas hasta del propio diseñador a través de Instagram.

"Una pregunta que me hacen a menudo es a qué celebrity me gustaría vestir. Como bien saben mis amigos y mis compañeros de trabajo, ahora mismo estoy literalmente viviendo un sueño viendo a Paula Echevarría vistiendo un mono de mi firma. Me encanta como queda en ti", escribía el diseñador en su red social.