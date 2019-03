Mónica Naranjo: Ella… ¡vive en libertad!

Realizar este post-artículo es todo un reto y, en el fondo, un ‘homenaje’ (si se puede llamar así) a una de las voces que más me emocionan. Desde que escuché y vi a Mónica Naranjo en televisión (en un canal mejicano que tenía como claim “el canal de las estrellas”) me quedé absolutamente pasmado. La melodía y color de su mejor arma y su look (media cabellera rubia y la otra morera) alentaron mi curiosidad de tal manera que con 12-13 años (si mi memoria no me falla) empecé a investigar sobre toda su historia.

Mónica Naranjo me enganchó y a muchos españoles también. Seguro que todos recordáis esa imagen de ella vestida de diosa griega con aires de Drag Queen bajando en globo en el plató de ‘Sorpresa Sorpresa’. Esa fue su gran vuelta a nuestro país porque, imagino que no tengo que explicar por qué ya que de sobra se conoce, hasta ese momento vivía en Méjico.

A partir de ese momento, los españoles tuvimos la oportunidad de disfrutar y de ‘quedarnos’ con una de las divas' made in Spain' más importantes del momento y de las que más han marcado a la hora de imponer/cambiar su estilo. Porque sí, su voz está clarísimo que impacta, de eso no hay ninguna duda, pero sus looks… ¡también!

Mónica Naranjo empezó con su cabellera dividida. Obra de Rupert, para los que no lo sepan… Y en cuanto a sus looks, muy de divorra y musa gay. Vestidos vaporosos, muy provocativos, enseñando casi todo, pero sin enseñar nada… ¿pilláis el efecto? Cuando acabó esa ‘etapa’, decidió dar un giro, a nivel global. En música, se inspiró en su gran referente: la italiana Mina. Y coloreó su pelo de negro, lo alargó hasta la cintura y se enfundó en monos de latex malvas, fucsias, negros con cadenas y cremalleras, para cantar el himno gay español: Sobreviviré.

Productores internacionales vieron en ella un potencial brutal. Tanto es así que la ‘convencieron’ para hacer un disco puramente comercial: ‘Chicas Malas’. Un repertorio al que ella denomina como “lo peor que he hecho en mi vida”. En cuanto a su imagen, continuaba con el pelo negro y lucía ropa de aires fashionistas. Vestidos con cortes asimétricos, tops y pitillos, zapatos de Dolce & Gabbana… Una Mónica muy ‘Vogue’ que, en el fondo, no casaba mucho con su personaje.

Después de este ‘batacazo musical’, pero acierto en el estilo, decidió lanzar un disco de Grandes Éxitos, ‘Colección Privada’. Ahí vimos a una Mónica rubia, que lucía pelo a lo afro, a veces, liso otras tantas… Una Naranjo muy cambiante, como si no supiera realmente que es lo quería hacer en ese momento.

Y, efectivamente, era tal su desconcierto y descontento con la música que decidió retirarse. Pasaron 7 años, no se sabía nada de ella, cuando de repente… Aparece ‘Tarántula’. Un disco de aires góticos, extraño, lleno de mensajes y de intenciones. Su primer single, ‘Europa’, es una de sus canciones más significativas (en ella cuenta su historia, metafóricamente hablando). Apareció morena, con un look en el que se mezclaba lo asiático con lo oscuro… Y desde esa vuelta no la hemos perdido.

Mónica Naranjo ha vuelto para quedarse. Sus últimas apariciones (el disco ‘Adagio’, su espectáculo ‘Madame Noir’, su participación en ‘Tu cara me suena’ y ahora en el ‘El Número Uno’) constatan que está contenta, liberada porque si no, conociendo a la pantera, no estaría tan cómoda en televisión. Eso sí, sus looks de ahora son mucho más ‘serios’, muy de Diva de diván, toda una señora. Y, sintiéndolo mucho, he de decir que echo un poquito de menos esos aires pícaros y rebeldes. Pero todos maduramos y parece que eso es lo que está pasando con el estilo y la música de la Naranjo. Una mujer auténtica (la más) que nunca, nunca, nunca, aunque vaya de negro riguroso, pasará inadvertida. Larga vida a la Naranjo…