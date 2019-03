Modernos looks cargadados de tendencias compiten con los clásicos entre las más estilosas de la semana

Natalia Álvarez estrena el ranking de las mejor vestidas de la semana con unos leggins de vinilo, camisa blanca con cuello estilo cut away y una moderna chaqueta mostaza de cortes rectos. Un look muy fashion y perfecto para un front row.

El estilo propio de Fearne Cotton tiene su hueco una semana más. La 'it girl' ha paseado un maxi blazzer en color perla que ha combinado con una camisa vaquera, pitillos y bolso azul. Sus zapatos combinados con calcetines son una tendencia que viene pisando fuerte este otoño pero que solo muy pocas podrán atreverse con él. ¿Serás una de ellas?

Taylor Swift se ha enfundado esta semana en una sexy falda de tubo con crop top apostando por el 'matchy matchy'. La elección de su bolso en verde y sus zapatos en rosa fuerte siguen con la tendencia de ir toda conjuntada y que ahora tanto se lleva.

El puesto número 6 es para Laura Hayden. La modelo ha apostado esta semana por el 'black and white' con un traje de camisa y pantalón. Un modelo muy 'cool' que seguía en sintonía con esas preciosas sandalias.

Malena Costa llega al ecuador con un traje compuesto de chaqueta y short en color nude muy favorecedor. La apuesta de un top lencero en color visón es perfecta para dar un toque sexy a este look tan juvenil.

El puesto número 4 es para la estilosa Sarah Jessica Parker. La actriz ha vuelto a dar una master class de estilo combinando ese diseño de alfombra roja con una riñonera de Chanel. Una combinación que solo puede hacer ella: la reina del estilo.

El bronce esta semana se lo lleva Alejandra Onieva. La actriz ha apostado por un bonito vestido con cola en color rojo. Un diseño que desprendía pasión por si solo pero que además lo ha reforzado con un peinado wet y unos labios rojos. ¡Perfecta!

La plata es para Carlota Casiraghi y su look al más puro estilo Grace Kelly. Y es que se nota que Carlota lleva en la sangre el buen gusto. Con un vestido con falda de vuelo lady, Carlota se riende a los detalles del cuero para conseguir un look rompedor.

El oro es para Olivia Palermo. La 'it girl' ha lucido esta semana un vestido de Marchesa. Largo, semi-transparente, tallado en encaje en tonos grises, azules y con toques dorados. De complementos ha lucido un cinturón marrón anudado y salones nude de pulsera. ¡Un look ganador! Y es que ese vestido no lo puede llevarlo cualquiera.

Y el fashion crime esta semana es para Cathy Schmitz y su vestido de novia. Sí, aunque no lo creas el vestido que lleva es el modelito que eligió para dar el sí quiero. La conejita de Playboy decidió que el día de su boda tenía que ser memorable y no porque se casase sino por su vestido. Las joyas al más puro estilo 'Esmeralda' y ese corpiño repleto de cristalitos son todo un cuadro de los horrores. Por no hablar de ese bolsito bolsa que lo llevaba para… ¿Llevar el arroz? ¡'I dont believe it'!