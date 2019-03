Las modelos de Kanye West se desmayan en el desfile de su cuarta colección de Yeezy en Nueva York

Kanye West se preparaba el sábado pasado para organizar el desfile de modelos que presentarían su cuarta colección de Yeezy. El rapero buscaba chicas "multirraciales y sin maquillaje". Debido al incesante sol del cielo de Nueva York, muchas de las modelos se desmayaron. La lista de invitados VIP contenía nombres como el de Anna Wintour, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y, por supuesto, el clan Kardashian-Jenner. Todos ellos se subieron a un autobús patrocinado por el marido de Kim, que les dejó en el parque Four Freedoms, en la isla de Roosevelt, Nueva York. "En el autobús de Yeezy. No hay aperitivos. No hay agua. No hay música. No hay merchandising. ¡Venga ya, Kanye!", criticaba en Twitter Vanessa Friedman, directora de Moda en el New York Times. Aunque quizá las críticas más severas le lleguen estos días… Ya que su desfile comenzó dos horas más tarde de lo previsto y el cielo de NYC se despejó -empezó a hacer un calor insoportable- y muchas modelos tuvieron que sentarse en la yerba e incluso las menos afortunadas se desmayaron. Sin embargo, algo que puede librarle de los juicios más duros es que eligió modelos con curvas, con cuerpos como el de las Kardashian o la mismísima Beyoncé, evitando a las típicas maniquíes.

Finale #kanyewest #yeezyseason4 #nyfw #rooseveltisland @amnewyork @newsday Un vídeo publicado por Anne Bratskeir (@anniebrat) el 7 de Sep de 2016 a la(s) 2:54 PDT

Some models needed to sit it out after standing for an hour @kanyewest 's #yeezyseason4 #adidas #yeezy show @amnewyork @newsday Una foto publicada por Anne Bratskeir (@anniebrat) el 7 de Sep de 2016 a la(s) 4:27 PDT