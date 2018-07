Una modelo de tallas grandes responde así a los que la llaman 'vaca gorda'

Los usuarios de las redes sociales no dudan en criticar todo aquello que no le gusta. Pero a veces, los comentarios negativos se convierten en graves ofensa. Un 'hater' no dudó en escribir en el perfil de Instagram de la modelo de tallas grandes, Iskra Lawrence, lo siguiente: "Vaca gorda. Cada persona en este planeta es obesa porque ésa es la norma. ¿Modelos XL? Dame un maldito respiro. Todos necesitan dejar de comer en McDonald's".

La joven británica supo cómo ironizar la situación y decidió darle una respuesta con mucho sentido del humor a través de un vídeo en el que se ve a ella comiéndose un paquete de patatas fritas: "No justifico los atracones de comida; como lo que quiero con moderación. Voy a comer papas fritas, pero también a hacer comidas caseras saludables y ejercicio regular", añadió como título.

Iskra fue descubierta por la revista ELLE cuando tenía trece años. Ahora, a sus 25, ha sabido explotar sus curvas y se ha convertido en una de las modelos XL más demandadas. Con dos millones de seguidores en Instagram, la maniquí es un ejemplo de superación e intenta inculcar el amor propio a través de su historia: "Tenía mucho acné y me decían que no podía salir de casa sin maquillarme, así que me ponía una pasta en la cara, lo que empeoraba el problema. En realidad es un reflejo de lo inseguros que se sienten ellos mismos. Es positivo hablar con ellos y tratar de encontrar la raíz de sus inseguridades", contó sobre su complicada adolescencia.