La modelo Sonny Turner estalla contra los diseñadores de bañadores

Sonny Turner, una modelo de tallas grandes, ha hablado abiertamente sobre cómo las marcas de moda no diseñan trajes de baño, en especial bikinis, para las mujeres 'curvy'.

Tal y como ha contado la modelo, en las tiendas es imposible encontrar una talla más grande de la 40-42: "Llevo la talla más grande de una de las tiendas de bañadores más conocidas, que es la 40-42. Este tipo de tiendas no satisfacen las necesidades de las mujeres con un tipo de cuerpo como el mío. La mayoría de las tiendas online tampoco lo hacen. Nadie lo entiende", confesaba Turner.

Además no se ha cortado ni un pelo y les ha dado unos cuantos consejos a los diseñadores de bañadores: "Las mujeres con mucho pecho necesitamos aros para mayor sujeción y para conseguir un toque juvenil. Necesitamos que la copa del bikini corresponda con la del sujetador, y eso implica que haya más de una D, las tiras no tienen que apretar tanto, parece que nos vaya a rebanar el cuello…" , decía la modelo.

Y es que Sonny no entiende por qué las mujeres de tallas grandes no pueden utilizar bikinis bonitos:"No es justo que no podamos llevar bañadores bonitos solo por tener un cuerpo diferente. Merecemos entrar en una tienda y poder llevarnos un bikini bonito por 15 euros, sin que tenga que sufrir la autoestima y el bolsillo. Deberían fabricar ropa para todas las tallas y todos los tipos de cuerpo".

Este gesto ha sido muy aplaudido en redes sociales, consiguió más de 11.000 likes en tan solo 15 horas, la modelo no se lo podía creer: "Me quedé en shock al ver la reacción. No me daba cuenta de la cantidad de mujeres que tenían los mismos problemas que yo para encontrar un bikini cuyas dos partes quedaran bien. Es una locura que tengamos que pasar por estas cosas a estas alturas", decía asombrada Turner.