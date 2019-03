La modelo Sarah Stage, embarazada de cinco meses, revoluciona las redes por su barriga plana

La modelo de 33 años Sarah Stage ha colgado en su cuenta de Instagram una imagen donde aparece ella en la playa embarazada de cinco meses y su hijo tocándole la tripa. Llama la atención que a pesar de su avanzado estado la top mantiene un vientre plano y ejercitado.

"Ayer me dio unas palmaditas en el estómago y dijo "mi bebé" 👶 ¿Crees que los niños de 2 años realmente entienden? 5 meses de embarazo", escribe junto a la imagen.

La fotografía ha suscitado una gran polémica en las redes sociales al comprobar el estado físico de Sarah en su quinto mes de gestación, algo que ya le ocurrió en su primer embarazo. Por este motivo, la periodista Carme Chaparro ha hecho una reflexión al respecto de esta polémica en su blog y plantea: "Que haga lo que quiera. Pero que, por favor, los medios dejen de glorificarla, de ponerla como ejemplo. ¿Se imaginan la presión que eso supone para otras embarazadas?", escribe.

Un interrogante ante el que se ha manifestado Tania Llasera quien comenta: "cada embarazo es un mundo y cada mujer tiene una barriga diferente, pero alabar un cuerpo que no parece ni embarazado es peligroso". Y, a la vez, Paula Echevarría ha querido decir sobre el tema: "Mis 21 kg de embarazo y yo éramos felices y me veía hasta guapa. En el fondo creo q no me hubiera gustado tener un embarazo que casi no se me notara.".