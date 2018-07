La modelo pakistaní Qandeel Baloch es asesinada por su hermano en un crimen 'por honor'

La modelo conocida como Qandeel Baloch ha perdido la vida en manos de su hermano, Waseem, tras estrangularla por un crimen 'por honor', y que son cometidos por familiares por una afrenta moral. La polémica celebridad era muy popular en las redes sociales por los vídeos que solía subir con posturas sugerentes y su nombre ocupaba el puesto nueve en número de búsquedas en Google en 2015.

La joven de 25 años, cuyo verdadero nombre es Fauzia Azeem, estaba visitanto a sus padres en la localidad de Multan, en la provincia oriental de Punyab, según ha informado el jefe de la Policía local, Azhar Akram. Recientemente había concedido una entrevista en la que explicaba cómo rechazó someterse a un matrimonio concertado cuando tenía 17 años y reivindicaba el poder de la mujer para luchar y conseguir sus objetivos.

Los padres de Qandeel han comentado a la policía que su hijo la había amenazado anteriormente por publicar estos vídeos y le había ordenado que terminara por completo con esta actividad.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), Zohra Yusuf ha confirmado que el asesinato de Baloch "es otro caso de crimen de honor", y ha revelado que pudo ser motivado por unas polémicas fotos muy comentadas en prensa y redes sociales, en las que la joven se hacía un selfie con un conocido clérigo. Según esta comisión, 262 mujeres han fallecido en lo que va de año víctimas de crímenes de honor, 84 de ellas por elegir marido sin el permiso de la familia y 149 por mantener "relaciones ilícitas".

El diario local The Express Tribune, asegura que Baloch había pedido varias veces al Ministerio de Interior paquistaní que la protegiese tras recibir amenazas continúas pero al no recibir ningún tipo de respuesta había decidido abandonar el país: "Sé que no me van a proporcionar seguridad y no me siento segura, por lo que he decido marcharme al extranjero con mis padres", declaraba la joven al periódico.