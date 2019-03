La modelo Kate Upton acusa al fundador de Guess, Paul Marciano, por acoso sexual

Kate Upton, una supermodelo estadounidense, se ha sumado a la larga lista de mujeres famosas que han denunciado casos de acoso sexual en su ambiente laboral. Y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter donde ha dejado el siguiente mensaje en el que acusa abiertamente a Paul Marciano, fundador de Guess.

"Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como @Guess siga dando poder a Marciano como director creativo #me too", escribió la modelo sumándose así al movimiento 'me too' contra la conducta sexual inapropiada y que comenzó con las denuncias contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.

Además, compartió una captura de pantalla de su Twitter en su perfil de Instagram donde añadía: "No debería de permitirse (a Marciano) usar su poder en la industria para acosar a mujeres sexual y emocionalmente #metoo". La modelo no ha querido referirse a ningún hecho concreto sino al comportamiento habitual del cofundador de la firma.

Marciano fue cofundador de Guess en 1981 y es su presidente ejecutivo y director creativo desde 2015. Kate Upton saltó a la fama cuando pasó a ser imagen de la marca, un privilegio que antes que ella tuvieron grandes modelos como Claudia Schiffer o Cindy Crawford. En la actualidad es Gigi Hadid la encargada de semejante tarea.