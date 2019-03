La modelo Gigi Hadid responde a las críticas recibidas por su cuerpo

Gigi Hadid se ha visto envuelta en una polémica que han desatado las redes sociales después de que la modelo desfilase en la Semana de la Moda de Nueva York. Resulta que se ha iniciado una campaña en contra de la top por tener 'demasiadas curvas'. Pese a las críticas recibidas, la rubia ha sabido responder.

Aunque solo tenga 20 años, la amiga de Kendall Jenner ha contestado con elegancia y carácter a los comentarios que ha recibido. La modelo que está triunfando en las pasarelas y en las campañas de publicidad ha publicado una carta en la que resalta los valores de las mujeres con curvas.

La carta que la modelo ha escrito es la siguiente:

Parece que la gente está bastante ágil a la hora de emitir juicios negativos durante este mes (de desfiles). Sí, sé que la mayoría de ellos en las redes sociales provienen de un 99 % de personas que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero soy humana, y no voy a mentir: mucha de esa negatividad me ha afectado. He llegado a la conclusión de que, cuando una llega a este punto, es importante replantearse por qué haces lo que haces. Cuál es tu mensaje, qué quieres contarle al mundo.

No, no tengo el mismo cuerpo que el resto de las modelos que desfilan. Tampoco creo ser la mejor de todas las que aparecen sobre una pasarela. Sí, quiero dejar una seña con la forma en que desfilo pero sé que me quedan muchísimas cosas por mejorar. No, no soy la primera ni la última modelo con un cuerpo distinto en esta industria. Puedes inventarte todas las razones que quieras sobre por qué estoy donde estoy, pero de verdad, intento trabajar duro y tengo confianza en mí misma, en una personalidad que llegó en un momento propicio para cambios. Simplemente hago mi trabajo.

Represento a un tipo de mujer que hace años no estaba aceptado en el circuito de la moda y lujo, y enorgullece tener el apoyo de diseñadores, estilistas y editores que saben que la moda es arte y, por ello, nunca se mantiene estática. Que estamos en 2015. Pero para quien no esté de acuerdo: no pagues tu ira conmigo. Sí, tengo tetas, abdominales, culo, muslos, no estoy pidiendo un trato diferente al resto de las modelos. Encajo en las tallas de muestrario. Tus comentarios negativos no provocan que quiera cambiar mi cuerpo, y desde luego que no cambian lo que los diseñadores o estilistas opinan de mí. Si me quieren en su desfile, estaré; si no me quieren, no. Así es y así será. Si no te gusta, no me sigas, no estés al tanto de lo que hago, porque no pienso irme a ningún sitio. Si no tuviera el cuerpo que tengo, tampoco habría llevado esta trayectoria. Me gusta poder considerarme sexy. Estoy orgullosa de ello.

Ya lo he dicho antes... espero que todo el mundo llegue a un momento de su vida en el que puedan hablar de lo que les inspira, y no tengan que intentar destruir a los demás. Si no quieres ser parte del cambio al menos estáte abierto a él, porque es inevitable que ocurra.

Feliz Semana de la Moda, G