La modelo curvy Rosie Mercado ha sido amenazada de muerte tras perder 100 kilos

Rosie Mercado, la modelo curvy que perdió hasta 107 kilos, ha hablado con el portal de noticias TMZ porque no puede entender a los usuarios de las redes sociales. Antes la criticaban por tener sobrepeso y ahora la critican por estar más delgada, incluso hay quien la ha llegado a amenazar de muerte.

Harta de las humillaciones y de las críticas, Rosie confesó: "Ahora los fans que me odiaban por ser gorda me odian por bajar de peso. Ahí están ustedes, activistas pro-diversidad", dirigiéndose a los que la odiaban por hacer pública su pérdida de peso. No obstante, ha asegurado que no va a dejar de hacerlo.

Rosie Mercado ha conseguido perder 107 kilos | Instagram

La modelo latina fue sometida a un bypass gástrico que le ayudó a perder peso de manera más rápida y, posteriormente, tuvo que someterse a una operación de cirugía estética que retirara toda la piel sobrante, pues no se sentía a gusto con su cuerpo.

Y es que como ella misma ha llegado a confesar: "Creo que todo el mundo merece ser feliz, sea cual sea su peso. Algunos aman tener sobrepeso, otros no", pidiendo respeto a todo el mundo, pues ha llegado a temer por su vida en algún momento.