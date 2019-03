La modelo curvy, Iskra Lawrence, pide que se introduzca una asignatura de autoestima en los colegios

Ya ha pasado un mes desde entonces, pero la petición que creó Iskra Lawrence en Change.org ya cuenta con casi 1.400 firmas, a falta de unas 100 para alcanzar las 1.500 que necesita. Iskra quiere introducir una asignatura en los colegios que promueva el autoconocimiento y refuerce la autoestima de los alumnos.

La modelo 'curvy' se ha convertido en un ejemplo a seguir para las jóvenes, denunciando los retoques del Photoshop y criticando los estereotipos de la sociedad de hoy en día. Siempre ha defendido que "la belleza más hermosa es la natural" y ha reivindicado que existen una gran cantidad de ideales de belleza diferentes.

Y es que no sólo se ha hecho conocida por esto, sino que el pasado mes de julio formó parte de la campaña 'What is Underneath', patrocinada por la marca Chantelle y en la que varios rostros conocidos contaban una historia de superación, despojándose de todas sus prendas. Este proyecto era una reivindicación para luchar contra los estándares de belleza.

Pese a que le ha costado mucho llegar hasta aquí, se ha convertido en una verdadera influencer, con más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram, donde comparte sus imágenes y presume de cuerpazo: "Debes ser tú mismo y nadie más, tu cuerpo es tu templo, así que quiérelo y respétalo", aconseja a sus followers.