La modelo colombiana Yeimi Rey, detenida por secuestrar y torturar a su compañera de profesión Carolina Muñoz

Hace unas horas era arrestada en el aeropuerto de Bogotá la modelo colombiana Yeimi Rey por secuestrar y torturar supuestamente a su compañera de profesión, la también modelo Carolina Muñoz Chaparro.

Al parecer, todo se debería a un asunto de celos profesionales después de que la víctima filtrara en las redes sociales unas fotos en las que no aparecían en sus mejores condiciones estéticas la ahora detenida y su hermana, Claudia Deyanira, que está en búsqueda y captura por haber participarado también en el delito.

Para vengarse, las hermanas sacaron a Carolina de un restaurante, la llevaron en una camioneta, la sometieron a torturas con choques eléctricos y le raparon la cabeza para después abandonarla desnuda en una zona completamente desolada.

“Ellas mordían, me torturaban, me tiraban del pelo… Cuando llegaron a un sitio desconocido me cortaron toda la ropa para dejarme totalmente desnuda”, confesaba Carolina a las autoridades. Después, cuando las hermanas huyeron del lugar, tuvieron un accidente de coche, ya que se estrellaron con un vehículo en el que viajaban una madre y su hija de 20 años, lo que provocó una persecución policial que acabó con la detención de ambas pero, poco después, el fiscal las liberó.

Aunque la denuncia es de hace más de un año, el abogado de las hermanas alegó que se trató más de un enfrentamiento con lesiones personales, pero que jamás hubo secuestro y posterior tortura. Por el momento, Yeimy ha sido detenida y tendrá que responder ante la justicia.