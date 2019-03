Septiembre es el mes del año más esperado por los amantes de la moda, al aglutinar todas las citas en las quese dan a conocer las principales novedades para la próxima temporada en textil, joyería, calzado y complementos.

El Salón Internacional de Moda de Madrid será el encargado de abrir camino, al ser la primera cita después del verano en la que, durante tres días, del 2 al 4 de septiembre, se darán a conocerlas propuestas en confección y moda para la próxima primavera-verano del 2011.

Con más de 400 expositores y 604 marcas nacionales e internacionales procedentes de quince países, el salón se ha convertido en un referente para conocer las tendencias de la próxima temporada.

Aunque el pasado mes de febrero el SIMM coincidió en el tiempo con el Salón Internacional de la Bisutería, Joyería y el Regalo (Giftrends Madrid), el próximo mes de septiembre no será así, al celebrarse éste certamen del 8 al 12 de septiembre en el recinto ferial de la capital.

Giftrends agrupa a Intergift, Iberjoya y Bisutex, tres grandes salones que suman sus activos para generar sinergias y ofrecer al profesional la oferta de los sectores de regalo, joyería y bisutería durante cinco días.



Entre los tres salones reúnen más de 1.500 empresas de los cinco continentes que darán a conocer las líneas de producto que vestirán los escaparates en la próxima campaña de Navidad, al avanzar en este caso las tendencias de la temporada de otoño-invierno.

Le sigue Eurobijoux, la Feria Internacional de Fabricantes deBisutería, accesorios y artículos de regalo, que se celebra del 9 al 11 de septiembre, y con la que se acaban las citas del año relacionadas con los complementos de moda.

La cita con la moda por excelencia es Cibeles Madrid Fashion Week, que se celebra del 17 al 22 de septiembre, y en la que más de cincuenta creadores consagrados, junto con jóvenes diseñadores participantes en el Ego, avanzarán sus propuestas más atrevidas para el próximo estío.

La crisis no ha dejado inmune al sector, y ha hecho que por el camino se hayan quedado prestigiosos diseñadores como la mallorquina Carmen March, quien no estará en esta edición de Cibeles después deque el pasado mes de marzo anunciase que dejaba el mundo de la moda, al que se ha dedicado en los últimos once años, ante la constatación de que "la situación actual hace que mi sueño no sea viable".

No obstante, otros como Agatha Ruiz de la Prada, Victorio & Lucchino, Elio Berhanyer o Hannibal Laguna sí mostrarán sus diseños,con la esperanza de que el próximo verano vea alejarse definitivamente los negros nubarrones que se ciernen también sobre el diseño textil.

Modacalzado+Iberpiel cierra, del 24 al 26 de septiembre, un mes cargado de citas con la moda y los complementos, con una feria que reunirá a cerca de 700 marcas para mostrar todas las colecciones de calzado, marroquinería y accesorios de piel de la próxima primavera-verano 2011.