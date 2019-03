La misteriosa muerte de la modelo Stephanie Magón, encontrada desnuda en el asfalto en la Ciudad de México

La madrugada del sábado el sueño de convertirse en una gran modelo acababa para Stephanie Magón. La joven fue encontrada muerta en la Ciudad de México en el barrio de Nápoles después de haber estado de fiesta en un conocido local. Aunque la primera hipótesis, según el presidente del Tribunal Superior, es que había sido asesinada a golpes ya que estaba desnuda, con el cráneo fracturado, las costillas rotas y sin algunos dientes, ahora la Procuraduría General de Justicia considera que podría haber caído desde la azotea de su casa.

Según varios vecinos, la joven llegó ebria, pero la autopsia revela que no había consumido alcohol ni drogas por lo que la sospecha de que podría haber ingerido 'flakka', una sustancia tóxica muy difícil de detectar. Su marido, Anthony Marlon, que reside en Colombia junto al hijo de cuatro años de ambos, aseguró a un diario de México: "No tenía enemigos". Además asegura que una joven la vio en el baño del local "un poco borracha a las 5 a.m". Sin embargo, sus compañeros de la agencia por la que había fichado, aseguran que jamás habían visto borracha a la modelo. Por otra parte, la señora encargada de limpiar las calles del barrio afirma: "Si uno se fija bien, es imposible que al saltar desde la azotea acabes en medio de la carretera. Lo lógico es que termines en la acera. Para avanzar tantos metros habrías tenido que tomar impulso", cuenta una vecina.

La noticia cobra especial importancia ya que desde 2013 se han producido tres feminicidios en México y el colectivo 'Me muevo por Colombia' denuncia el maltrato recibido a los colombianos que viven en México.