Miss Reino Unido renunció a la corona porque le exigieron adelgazar

Se vuelve a abrir el debate sobre los certámenes de belleza y sobre las exigencias que las jóvenes participantes tienes que soportar. El último caso ha sido el de Zoiey Smale, una joven de 28 años que ha tenido que abandonar el concurso después de que, con una talla 38, se le pidiera y "recomendara" que adelgazase rápido. Todo empezó cuando Zoiey se hizo con la corona de Miss Reino Unido del certamen Miss Continentes. Una vez pasado este proceso era la hora de ir a la segunda ronda internacional, pero una llamada telefónica lo cambió todo. La joven cogió el teléfono y escuchó como desde la organización le recomendaban y le pedían que bajara de peso. Ante este consejo Zoiey lo tuvo claro: renunció y devolvió la corona. Ha sido ella quien ha contado su historia a través de Twitter y, aunque ha recibido múltiples mensajes de apoyo, aún no puede dar crédito a las palabras que escuchó al otro lado del teléfono: "¿Perdón? ¿Qué tengo que adelgazar? ¿Por qué?", fueron sus palabras, tal y como lo ha contado para Daily Mail. "Estas cosas no deberían hacerse en el siglo XXI", decía la aspirante a Miss. Ella lo tiene claro y es que sabe que por problemas alimenticios que sufrió en el pasado no puede arriesgarse a hacer ninguna dieta ya que esto pondría en peligro su vida, y la corona no se compara con su propia integridad física.

Size 10 beauty queen refuses title after 'too big' claim - BBC News https://t.co/dMnCXod0g0 — ♛Zeezus♛ (@Zo13y) 30 de agosto de 2017

https://t.co/LiNHroOg2K'r an example to thousands of women who feel complexes with their bodies in cons of the wrong new standards of beauty — Alba Moreno (@albamsanta) 30 de agosto de 2017

If I can do one thing today, it's inspiring others that the number on a clothes tag does not define you! #inspire #power — ♛Zeezus♛ (@Zo13y) 30 de agosto de 2017