Miss Islandia se retira de un concurso de belleza después de que le pidan que baje de peso

Miss Islandia, Arna Ýr Jónsdóttir, ha decidido abandonar el concurso de belleza Miss Grand International después de que los organizadores del certamen le aconsejasen que sería mejor que perdiese algo de peso.

"Deja de comer el desayuno, come ensaladas sólo para el almuerzo y bebe agua cada noche hasta que finalice", estos fueron algunos de los consejos que un portavoz del concurso le dio a la modelo.

Tras sentir que su cuerpo no era del agrado de los organizadores, Arna Ýr Jónsdóttir decidió abandonar y expresar su disgusto por lo sucedido: "Si el dueño del concurso realmente quiere que baje de peso y no le gusta como soy, entonces no merecen tenerme en el Top 10. Sí, mis hombros son un poco más amplios que el de las otras chicas, pero es porque yo era un miembro del equipo de atletismo nacional de Islandia y estoy orgullosa de ello".