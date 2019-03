Miss Irak, Sarah Idan, y Miss Israel, Adar Gandelsman, insultadas por esta imagen

De cara a la nueva edición de Miss Universo que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, Miss Israel, Adar Gandelsman, y Miss Irak, Sarah Idan, han causado un gran revuelo en las redes sociales en donde han recibido numerosas críticas. Esta polémica ha sido causada por una instantánea que han publicado las modelos en sus respectivas cuentas de Instagram en las que aparecían posando juntas.

Adar ha querido acompañar su imagen con unas palabras de cariño a su compañera: "Que se sepa, ella es Miss Irak y es increíble", ha comentado en su Instagram. Por otro lado, Sarah ha escrito: "Paz y amor, de Miss Irak y Miss Israel".

Unos mensajes que defendían la paz mundial sobre el conflicto árabe-israelí, pero no han sido bien recibidos por sus followers que rápidamente han comenzado a atacar a las modelos e incluso a insultarlas.

Tras esto, Miss Irak ha querido hacer una aclaración al respecto en su cuenta de Instagram: "Quiero enfatizar que el objetivo de la imagen era expresar la esperanza y el deseo de paz entre los dos países", ha comentado la modelo, según recoge The Times of Israel. También ha asegurado que esta fotografía no implica que apoye las políticas del otro país.