La Miss Colombia que acabó con la pierna amputada tras complicarse una operación que parecía sencilla

Daniella Álvarez es una conocida modelo, presentadora y empresaria que ha visto como su vida ha cambiado de la noche a la mañana. Ella misma ha relatado lo que ha vivido tras someterse a una operación que parecía sencilla, y que se complicó hasta tal punto que acabó con el pie amputado.

"Inicialmente, vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla. Era retirarme una masita muy pequeña que tenía en el abdomen, pero resulta que, cuando los médicos entraron a retirarme esta masita, esta estaba absolutamente pegada a la aorta y la aorta se cerró", comenzó relatando Daniella.

Y continuó contando que se tuvo que someter a una segunda operación en el mismo día en la que los médicos intentaron reconstruir la aorta a través de un injerto. Pero la cirugía no funcionó como esperaban, y tuvo que pasar una tercera vez por quirófano: "Entonces, la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia, que parte desde mi ombligo hasta mis pies. Específicamente, no llega sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía para ayudar a mi pie. Pero, finalmente, nunca llegó la sangre suficiente".

De esta forma a Daniella solo le quedó una opción: "Tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo y un poco de mi pierna para tener una vida más próspera. Yo tomé la decisión. Prefiero tener una prótesis que me deje volver a bailar champeta, correr y andar en bicicleta, antes que un pie no funcional", afirmaba antes de entrar al quirófano por quinta vez.

Sin duda alguna un valiente paso tras el cual ha lanzado este conmovedor mensaje: "Quiero compartir con ustedes mi nueva versión. Amo mi cuerpo igual que antes y estoy feliz de estar aquí, en este mundo, para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré. Pies, ¿para que los quiero, si tengo alas para volar?".