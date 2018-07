Miss Canadá responde a los que la critican por su peso

Siera Bearchell ha sido la encargada de representar a Canadá en el último certamen de Miss Universo en el que ha quedado dentro del top 9, pero la joven ha recibido varias críticas por su peso y alguna que otra pregunta incómoda por este tema.

Así, Siera tuvo que aguantar que le preguntaran: "¿Cómo se siente al ser la más 'grande' de las concursantes?", en una rueda de prensa antes de celebrarse el concurso. La Miss, muy sorprendida, contestó lo siguiente: "¿Cómo se siente ser yo misma, estar orgullosa de quién soy, cumplir mi sueño de representar a mi país en el escenario de Miss Universo, ser un modelo a seguir para tantas mujeres jóvenes, cómo se siente al redefinir la belleza?", empezó a divagar para concluir: "Mi respuesta: me siento genial".

Pero, además Bearchell quiso contestar a todos quienes la criticaron a través de las redes sociales a través de Instagram: "Recientemente me preguntaron: ¿Qué te pasó? ¿Por qué has subido de peso? Estás perdiendo puntos. Se referían a mi cuerpo, por supuesto. Aunque yo soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16 o 20 años o incluso el año pasado, soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca. Tan pronto como empecé a amar a quien yo era en lugar de intentar siempre encajar en lo que yo pensaba que la sociedad quería que fuera, gané sabiduría en un nuevo aspecto de la vida", concluye así la polémica.