Miss Bélgica 2017, investigada por el Centro de Igualdad de Oportunidades por racismo

La modelo coronada recientemente como Miss Bélgica 2017, Schotte, está en el punto de mira del Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades de su país, y han abierto una investigación contra la Miss por un comentario de tono racista que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Compartió en sus redes sociales una foto donde aparecía al fondo una persona de piel negra, y uno de sus seguidores, con aire despectivo, escribió: "ese negro", a lo que Schotte respondió: "lo sé" acompañado del emoticono de excremento. Esto hizo que la Miss protagonizase numerosas críticas y comentarios despectivos en respuesta a su manifestación racista.

El portavoz del centro de igualdad ha declarado para el ABC, explicando el procedimiento a seguir con Schotte: "Hemos abierto un expediente para estudiar este ciberodio, deploramos el racismo ordinario que es una realidad cotidiana y lo lamentamos, sobre todo, por la persona señalada". Pero aún nada está decidido, pues según ha aclarado la fuente mencionada no hay incitación al odio en sus palabras y es posible que la ley no haga nada en estos casos.

La modelo ha hecho lo posible porque el escándalo no saliese a la luz y ha borrado la fotografía de su cuenta de Instagram, después de defenderse por medio de un comunicado recalcando que no es racista y que está "abierta a todas las culturas". Aportación poco creíble después de conocer su desafortunado comentario. Además, ha añadido que: "En Flandes, ese emoticono no es una caca, es un helado de chocolate".