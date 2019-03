Miranda Kerr sigue los consejos de su abuela para mantener a su lado a Orlando Bloom

Miranda Kerr tiene un cuerpazo de infarto, unos ojazos que derriten a cualquiera y sabe lucirse como nadie sobre la pasarela. Pero con ser un pibonazo no basta para seguir manteniendo la chispa en su matrimonio de dos años con Orlando Bloom, así que sigue los consejos de su abuela para hacer que la llama no decaiga.

Así lo confesó la guapa modelo durante una entrevista en The Late Show with Craig Ferguson, dónde desveló los secretos que su sabia abuela le ha trasladado para tener bien amarrado a un hombre.

“Ella me dijo que los hombres son muy visuales y que si cada día me maquillaba y me paseaba delante de él en ropa interior, le tendría siempre”, asegura Miranda. Y aunque Orlando está más que acostumbrado a verla en paños menores, añadió: “De vez en cuando le hago un pase privado en casa”.

Por lo que se ve, el truco le funciona a las mil maravillas porque hoy en día la pareja junto a su pequeño Flynn son la viva imagen de la felicidad. Todo ello pese a las distintas noticias que ha lanzado la prensa americana sobre el coqueteo que la modelo y Leonardo DiCaprio podrían haber mantenido…