Miranda Kerr repite como imagen de Mango este otoño/invierno 2013

Mango vuelve a confiar por segunda vez en Miranda Kerr para protagonizar su nueva colección de Otoño/Invierno 2013. La ciudad de Nueva York fue el escenario elegido para llevar a cabo la sesión fotográfica de la mano de los fotógrafos Inez & Vinoodh.

La colección de la próxima temporada está inspirada en una estética 'rock' con brochazos de 'punk', donde el color negro es el auténtico protagonista enfundado en cueros. Aunque el desenfadado estilo 'british', el jacquard, el estampado en miniatura y los cuadros escoceses son los 'must have' de la colección. Para los pies la firma catalana propone los botines o mocasines con plataforma. Y para la noche despuntan los 'looks' a lo 'folk', con influencias del exótico Oriente.

La modelo australiana está encantada de ser imagen de la marca una vez más: "Me lo pasé muy bien en el rodaje de la campaña Otoño/Invierno de Mango con Inez y Vinoodh. Ellos son un equipo increíble para trabajar. La ropa es todo diversión en esta temporada con un toque punk. Me encantó que Inez y Vinoodh mantengan el look de la campaña tan crudo y natural, creo que se complementa con la colección muy bien. Ellos hicieron un trabajo fantástico, como siempre".

Mango continúa con su tradición de fichar a súper modelos y actrices, Kate Moss, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Diane Kruger han sido algunas con las que ha contado Mango para ser imagen de sus colecciones.