Miranda Kerr se reconcilia con su familia y celebran juntos el Día de la Madre

DESPUÉS DE QUE SU MADRE DIJERA QUE LLEVABAN UN AÑO SIN VERSE

Parece que las diferencias que tenía Miranda Kerr con su familia hace unos meses ya son cosas del pasado. Y es que si a principios de año la madre de la modelo denunciaba que su hija no les iba a visitar, al parecer no hay nada que no arregle el Día de la Madre. Según hemos podido ver en la cuenta personal de Instagram de la top, Miranda, acompañada de su hijo Flynn, se reunió con su familia para celebrar tan especial día.