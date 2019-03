Miranda Kerr, Kendall Jenner y Lily Aldridge apuestan por looks con los hombros al descubierto

'off the shoulder' FRESCO Y SENSUAL PARA PRIMAVERA

El calor ya ha inundado las calles pero todavía nos sentimos reacias a lucir looks veraniegos, por ello es el momento de buscar prendas frescas que nos hagan sobrellevar el calor y con las que conseguimos un look primaveral perfecto para los días más soleados. Las camisetas y vestidos con los hombros al descubierto ('off the shoulder') son una elección muy acertada para pasear fresca y sensual como han hecho Olivia Palermo, Alexa Chung o Emma Watson entre otras.